Le délai d'abstinence pour les HSH réduit à 4 mois approuvé en commission

La commission de la Santé de la Chambre a approuvé mardi une proposition de loi du PS sur les critères d'exclusion au don de sang. Le texte a été approuvé par la majorité, rejointe par le PTB. La N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus.À partir du 1er juillet 2023, la période d'exclusion avant de pouvoir donner son sang passera, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH), de 12 mois après le dernier rapport sexuel à 4 mois. "Plutôt que de devoir déplorer le statu quo, nous avons choisi de rallier une majorité à la stratégie du pas en avant. Et cette proposition est un pas en avant important qui permet de nous rapprocher de la suppression de cette discrimination tout en bénéficiant du soutien des acteurs de terrain, des praticiens, des donneurs et des scientifiques", a estimé Hervé Rigot (PS), primo-signataire de la proposition de loi, qui peut désormais être inscrite à l'ordre du jour de la plénière. (Belga)