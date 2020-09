Le développeur de processeurs ARM serait en cours de rachat par Nvidia

Le développeur britannique de processeurs ARM, l'une des plus importantes entreprises de l'industrie mondiale des smartphones, serait en cours de rachat pour plus de 40 milliards de dollars par le concepteur de cartes et puces graphiques Nvidia, relatent dimanche des sources proches du dossier.Une transaction pourrait être annoncée dans les prochains jours. Evalué à plus de 40 milliards de dollars, l'accord serait, s'il se concrétise, l'un des plus importants jamais conclus dans l'histoire de l'industrie des processeurs. ARM est aujourd'hui aux mains du géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group, qui avait acheté la société pour 31 milliards de dollars en 2016. La société ARM ne fabrique pas de puces elle-même mais conçoit l'architecture des processeurs des smartphones de Apple et Samsung. Aucune des entreprises n'a souhaité réagir à ces informations. (Belga)