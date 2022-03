Le directeur général d'Aeroflot quitte son poste et la Russie

Le directeur général d'Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne russe, a annoncé avoir quitté son poste et son pays. "Nous avons quitté la Russie. J'ai quitté Aeroflot. La vie d'avant, c'est fini", a écrit Andreï Panov samedi sur le réseau social Facebook, sans toutefois faire allusion à l'Ukraine, contre laquelle Moscou a lancé une invasion le 24 février.M. Panov était directeur général adjoint d'Aeroflot, chargé de la stratégie, du service et du marketing, depuis 2018. Il sera remplacé par Sergeï Alexandrovski, ancien chef de la filiale d'Aeroflot Rossiya, a annoncé l'agence de presse russe Interfax. Le CEO d'Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov, a été visé personnellement par les sanctions que l'Union européenne a décrétées pour condamner l'invasion russe. L'UE a également fermé son espace aérien aux compagnies russes, tout comme le Royaume-Uni, la Norvège, la Macédoine du Nord, l'Islande ou encore le Canada, deuxième plus vaste pays de la planète. Le trafic aérien russe se retrouve face à une très vaste zone de non-survol, contraignant les vols à d'énormes détours. (Belga)

