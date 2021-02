Le directeur général de l'opéra royal de Wallonie Stefano Mazzonis di Pralafera est décédé

Le directeur général et artistique de l'Opéra royal de Wallonie-Liège Stefano Mazzonis di Pralafera s'est éteint ce dimanche 7 février, a annoncé dans la soirée le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'Opéra royal de Wallonie-Liège (ORW)."J'ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, survenu ce dimanche 7 février 2021, de monsieur Stefano Mazzonis di Pralafera, directeur général et artistique depuis 2007 de l'Opéra royal de Wallonie-Liège", a fait part M. Demeyer dans un communiqué. "Sous la houlette de Stefano Mazzonis, l'Opéra Royal de Wallonie-Liège a connu un développement sans précédent sur le triple plan de la qualité artistique, de sa renommée internationale et de l'adhésion du public. Afin de faire face à cette disparition soudaine, je réunirai au plus vite les instances de l'ORW et le personnel", a souligné l'édile, ajoutant que "le monde artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles perd un de ses plus brillants serviteurs, Liège pleure un de ses grands formats". Stefano Mazzonis avait été fait Citoyen d'honneur de la ville de Liège il y a quelques années déjà pour le travail qu'il a accompli. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.