Le directeur sportif de Naples pense annoncer "d'ici peu" la prolongation de Dries Mertens

Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples, pense que le club de Serie A pourra annoncer "d'ici peu" la prolongation du contrat de Dries Mertens. Giuntoli s'est exprimé dimanche sur la chaîne italienne Sky Sport."Avec Mertens, nous sommes à un point assez avancé", a expliqué Giuntoli. "De notre part, il y a la volonté de le garder et lui veut rester. Dries a montré un grand attachement au maillot, cette annonce pourrait arriver d'ici peu." Alors que son contrat arrive à échéance, Mertens a suscité l'intérêt d'autres clubs, son nom ayant été cité à l'Inter par les médias italiens. "Peur de le perdre? La peur de perdre les grands joueurs existent toujours, mais il n'a jamais été loin de Naples", a confié Giuntoli. Arrivé en Italie à l'été 2013, Dries Mertens est depuis lors devenu une icône à Naples. Depuis le 25 février et son but contre Barcelone, il est le co-meilleur buteur de l'histoire du club avec 121 réalisations, à égalité avec Marek Hamsik. Les deux hommes devancent au classement Diego Maradona et ses 115 buts. (Belga)