Le duo des poids légers Tibo Vyvey et Marlon Colpaert en bronze à Racice

Le duo belge masculin composé de Tibo Vyvey et Marlon Colpaert a décroché la médaille de bronze des championnats du monde espoirs (U23) d'aviron en deux de couple poids légers, dimanche à Racice, en République tchèque. Les jeunes Brugeois et Ostendais n'ont été devancés que par l'Allemagne, victorieuse de la finale A devant la France.Le skiffeur belge Tristan Vandenbussche a pris lui la 6e place de sa finale A remportée par le Bulgare Emil Neykov, tandis que le deux de couple féminin de Caitlin Govaert et Mazarine Guilbert a pris la 3e place de la finale B. Champions d'Europe en titre, le Brugeois Vyvey (20 ans) et son équipier ostendais Marlon Colpaert (21 ans), ont pris un départ prudent. Alors que les Allemands Fabio Kress et Melvin Mueller-Ruchholtz ont dominé la course de bout en bout, les Belges pointaient à la 6e et dernière place après 400 mètres, avant d'entamer une belle remontée. Vyvey et Colpaert ont même réussi à inquiéter la France pour la médaille d'argent mais n'ont pu résister à l'accélération des Français Ferdinand Ludwig et Victor Marcelot, 2e à 1 secondes de l'Allemagne. La Belgique, 3e en 6:24.85, a suivi un peu plus de 2 secondes plus tard. Tristan Vandenbussche, 20 ans, n'a quant à lui jamais quitté la 6e position lors des 2.000 mètres de la finale A ponctuée en 7:08.20. Le titre mondial a été remporté par le Bulgare Emil Neykov, devant le Polonais Piotr Plominski (6:58.47) et le Danois Bastian Secher (7:00.80). Troisième équipage belge engagé sur ces Mondiaux, le deux de couple féminin de Caitlin Govaert et Mazarine Gulibert a pris la 3e place de la finale B, soit une 9e place finale. La Bruxelloise et sa coéquipière gantoise de 20 ans ont bouclé leur course en 7:20.66, derrière la Lituanie (7:16.86) et l'Italie (7:17.28). (Belga)