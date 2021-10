Le FC Barcelone, accroché à domicile par Alavés, n'y arrive pas

Le FC Barcelone, malgré le limogeage de Ronald Koeman après la défaite au Rayo Vallecano en milieu de semaine, n'arrive toujours pas à gagner. Pour son premier match sur le banc du Barça, Sergi Barjuan a vu son équipe concéder le partage contre Alavés (1-1) samedi soir lors de la 12e journée de Liga.Le coach de la réserve a décidé d'aligner son équipe en 4-3-3 avec Sergio Agüero en pointe. L'Argentin a toutefois dû céder sa place en fin de première mi-temps, ayant visiblement des difficultés à respirer. Au retour des vestiaires, les Catalans ont pu compter, comme souvent cette saison, sur Memphis Depay. Le Néerlandais, transfuge de l'Olympique Lyonnais, a envoyé une splendide frappe enroulée dans le but adverse (1-0, 49e). Mais le Barça n'a pas été capable de conserver son avantage plus de trois minutes car Alavés a égalisé, sur sa seule occasion, via Luis Rioja (1-1, 51e). Barcelone reste englué à la 9e place, à huit points du leader provisoire, le Real Madrid (24 pts), vainqueur à Elche (1-2). (Belga)