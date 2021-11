Le FC Barcelone enregistre quatre retours avant de se rendre à Kiev

Battu successivement par le Real Madrid et le Rayo Vallecano, le FC Barcelone n'a pas été capable de faire mieux qu'un partage contre Alavés (1-1) samedi pour la première de Sergi Barjuan sur son banc. Le coach catalan pourra compter sur le retour de quatre joueurs majeurs pour tenter de décrocher un résultat positif mardi soir à Kiev (21h) contre le Dynamo lors de la 4e journée de la Ligue des Champions.Opéré du genou droit il y a quatre mois, l'international français Ousmane Dembélé fait son retour dans le groupe catalan depuis sa blessure encourue lors du dernier Euro. Outre "Dembouz", le Barça accueille aussi les retours de son défenseur Ronald Araujo, de son milieu de terrain Frenkie de Jong et de son virevoltant ailier Ansu Fati, soit autant d'armes supplémentaires à l'arsenal de Sergi Barjuan. Le technicien devra toutefois faire sans Gerard Piqué, qui souffre du mollet, et Sergio Agüero, victime d'un malaise cardiaque samedi. Barcelone n'est que troisième du groupe E avec 3 points, derrière le Bayern Munich (9) et Benfica (4). Kiev ferme la march avec une unité au compteur. (Belga)