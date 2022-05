Le FC Zurich champion de Suisse pour la 13e fois

Le FC Zurich a décroché le 13e titre de champion de Suisse de football de son histoire en allant s'imposer 0-2 au FC Bâle, son plus proche poursuivant, lors de la 32e journée. Alors qu'il reste quatre matchs à disputer, les Zurichois, entraînés par l'Allemand André Breitenreiter, comptent 72 points, seize de plus que leurs adversaires du jour.Assan Ceesay (40e) et Nikola Boranijasevic (45e+3) ont lancé les festivités. Le dernier titre du FCZ remontait à 2009. En 2016, il était même descendu en D2 qu'il a quittée après une saison. (Belga)