Le FDP approuve également le contrat de coalition allemand

Les militants du parti libéral allemand FDP ont approuvé dimanche à 92,2% le contrat de coalition conclu pour gouverner au fédéral avec les écologistes et les sociaux-démocrates.Les trois partis ont remporté les élections du 26 septembre et disposent ensemble d'une majorité confortable de plus de 400 sièges sur 735 au Bundestag. Ils sont tombés d'accord sur un "contrat" de coalition faisant la part belle à la protection de l'environnement, avec notamment une sortie du charbon anticipée à 2030, contre 2038 auparavant, et un objectif de 80% d'électricité provenant des énergies renouvelables à cet horizon. Lors d'un congrès numérique extraordinaire du FDP, 535 personnes ont voté pour le contrat de coalition, 37 contre et huit se sont abstenues. Les militants du parti social-démocrate allemand SPD l'avaient déjà approuvé samedi. Seuls les écologistes (Alliance 90/Les Verts) doivent encore donner leur approbation. Ils sondent actuellement leurs membres et devraient annoncer les résultats lundi. Les trois partis veulent former une coalition "feu tricolore", rouge (SPD), jaune (FDP), vert (Alliance 90/Les Verts). Le nouveau gouvernement doit entrer en fonction mercredi prochain, dans la foulée de l'élection d'Olaf Scholz au poste de chancelier par les députés du Bundestag. (Belga)