Le fédéral travaille à compléter l'offre de l'application Itsme

Le secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR) annonce l'arrivée d'une carte d'identité virtuelle "courant 2023" pour compléter les services de l'application Itsme dans les colonnes de L'Echo, Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg mardi. Elle devrait prendre la forme d'une application téléchargeable sur smartphone.Depuis qu'elle a été lancée il y a cinq ans, l'application d'identité Itsme créée par les grandes banques du pays et les opérateurs télécoms a déjà été utilisée par 6,5 millions de Belges. Son utilisation la plus connue est celle de la déclaration d'impôts, sur le site Tax-on-web auquel le contribuable peut se connecter via le FAS (Federal Authentification System) en toute sécurité. "Le plus haut niveau d'identification doit être garanti par l'État. C'est une fonction régalienne", explique le secrétaire d'État. "Il faut se battre pour que l'identité virtuelle soit une prérogative de l'État fédéral. Il ne faudrait pas que l'identité devienne une compétence régionale ", estime-t-il. Tout comme il trouve plus "prudent" de ne pas être "totalement dépendant" d'une société privée comme Itsme pour des fonctions d'identification. (Belga)

