Le Festival de la BD d'Angoulême annulé

L'édition 2021 du Festival international de la bande dessinée à Angoulême est annulée en raison de l'épidémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les organisateurs.Ce festival qui se tient traditionnellement fin janvier, et qui avait remis ses prix à huis clos à cette époque, a renoncé à une édition grand public exceptionnelle en plein air fin juin 2021, a expliqué la direction dans un communiqué. "Au regard de l'évolution du contexte sanitaire actuel, réaliser une édition du Festival en juin prochain - comme il avait été envisagé en novembre dernier - aurait signifié renoncer à de nombreuses dimensions qui fondent l'identité et la raison d'être de l'événement depuis son origine", a-t-elle souligné. Par conséquent, "l'organisation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en lien avec l'Association du FIBD, et après concertation avec ses partenaires, a pris la décision de vous donner à tous rendez-vous fin janvier 2022", a-t-elle ajouté. La 49e édition est programmée du 27 au 30 janvier. Il manquait une récompense parmi celles remises fin janvier, la plus prestigieuse, le Grand Prix, qui récompense l'ensemble de l'oeuvre d'un auteur. Ce Grand Prix 2021 sera bel et bien décerné fin juin, comme initialement prévu, sous une forme qui n'a pas été communiquée. Le Grand Prix 2020 avait été remis à Emmanuel Guibert. Une exposition au Musée d'Angoulême consacrée à son travail, qui devait normalement ouvrir le 30 janvier, attend de pouvoir le faire dès que ce sera autorisé. Les règles actuelles permettent aux festivals d'été de se tenir mais dans des conditions sanitaires drastiques: 5.000 personnes maximum, assises et distanciées. (Belga)

