Le festival de lumières "Floridylle d'hiver" démarre vendredi au Jardin botanique de Meise

La sixième édition du festival de lumières "Floridylle d'hiver" débutera ce vendredi au Jardin botanique de Meise. Entre le 10 décembre et le 8 janvier, les visiteurs pourront profiter d'une promenade illuminée d'environ 3,5 km dans le cadre féerique du domaine brabançon.Nouveauté cette année, le parcours se fera en musique. Le chanteur-compositeur Piet Goddaer, mieux connu sous le nom d'Ozark Henry, a composé plusieurs morceaux musicaux spécialement pour l'occasion. "La musique s'accorde parfaitement avec les installations lumineuses et le sentiment que nous voulons créer", explique Pieter Franck, créateur de l'événement. "L'une des installations est également une expérience immersive, où l'on est complètement immergé dans la lumière, la musique et les parfums". Au total, une vingtaine d'installations lumineuses, inspirées par la diversité de la nature, sont à découvrir durant 18 soirées, entre le 10 décembre et le 8 janvier. Les billets sont en vente sur le site de l'événement. Un Covid Safe Ticket et un masque buccal sont requis pour y accéder. L'année dernière, le festival avait dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)