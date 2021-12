Le Festival international du cirque de Monte-Carlo de nouveau annulé en 2022

Déjà reportée cette année en raison de la crise sanitaire, la 45e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, qui devait se tenir du 22 au 30 janvier 2022, a été reportée à 2023, ont annoncé vendredi ses organisateurs."Le comité d'organisation du Festival international du cirque de Monte-Carlo (...) a le grand regret de vous annoncer qu'au vu de la situation sanitaire dans le monde, la 45e édition du Festival du cirque ainsi que la 10e compétition pour de jeunes artistes de cirque New Generation seront reportées en janvier 2023", précisent les organisateurs dans un communiqué. "On a évalué la situation ce matin au cours d'une réunion avec le gouvernement princier et en accord avec lui, nous sommes arrivés au résultat que le risque était trop grand, on voulait que la fête se produise dans des circonstances plus ou moins normales", a indiqué à l'AFP Urs Pilz, le vice-président du festival. "Il y avait une incertitude pesant sur l'arrivée de nos artistes, qui viennent notamment d'Ukraine et de Russie et d'autres pays classés en zone rouge". C'est la quatrième fois depuis sa création en 1974 que ce festival, vitrine mondiale des meilleurs numéros de cirque traditionnel, est annulé, comme cela avait été le cas après le décès accidentel de la princesse Grace de Monaco en 1982, ou encore durant la guerre du Golfe en 1991 et, en raison déjà de la crise sanitaire, en 2021. La Principauté de Monaco a lancé le festival à une époque où les cirques traditionnels battaient de l'aile et en a fait une référence mondiale, l'équivalent pour le cirque du festival de Cannes pour le cinéma, avec le palmarès le plus prisé de la profession, les Clowns d'or, d'argent et de bronze. La manifestation s'étale sur 10 jours sous un chapiteau pouvant accueillir 3.000 spectateurs. La soirée de gala propose près de cinq heures de cirque non-stop diffusées par des télévisions du monde entier. Ce festival est présenté comme le plus grand événement de cirque dans le monde, avec plus de 200 artistes venant de 20 pays différents. (Belga)