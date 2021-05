Le festival LaSemo n'aura pas lieu cette année

Le festival LaSemo est reporté à 2022, annoncent mardi les organisateurs dans un communiqué. Malgré les assouplissements prévus par le comité de concertation, le festival n'aura donc pas lieu cette année mais pourrait être remplacé par un événement alternatif."Il n'est matériellement plus possible de maintenir cette édition 2021. Bien qu'attendue, cette décision est une énorme déception pour l'équipe de plus de mille personnes qui travaille sur LaSemo." souligne Samuel Chappel, directeur du festival enghiennois. "Le cadre annoncé ne nous permet pas de mettre en place cette bouffée d'air frais que nous aurions aimé offrir au public. En plus de priver le public, ce report ne fait qu'accentuer la situation précaire des nombreux artistes, fournisseurs et prestataires partenaires." Les festivaliers devront donc attendre les 8, 9 et 10 juillet 2022 pour retrouver la prochaine édition classique du festival. Les détenteurs de tickets pour les éditions 2020 et 2021 seront contactés personnellement pour plus d'informations. Toutefois, l'équipe du LaSemo affirme souhaiter retrouver son public cet été. "Notre équipe travaille actuellement sur un projet COVID-friendly pour retrouver le public en juillet 2021 au Parc d'Enghien, dans le respect des protocoles décidés aujourd'hui." précise Samuel Chappel. Un événement encore secret aura donc lieu dans le parc d'Enghien les 9, 10 et 11 juillet 2021. (Belga)