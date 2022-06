Le festival namurois Verdur annulé en raison de la météo

Le festival namurois Verdur, dont la 35e édition devait se tenir samedi au Théâtre de Verdure, est annulé, ont annoncé mardi ses organisateurs. En cause, la mauvaise météo attendue, qui risque de ne pas permettre à l'événement gratuit d'atteindre son seuil de rentabilité."C'est avec une immense tristesse et le coeur gros que la décision d'annuler le Verdur vient d'être prise", a communiqué l'organisation du festival sur sa page Facebook. "Après une communication avec le centre de l'Institut royal météorologique (IRM), il s'avère que les risques de fortes pluies et d'orages sont réels. Nous ne doutons bien sûr pas de votre vaillance face aux éléments, mais en plus de devoir assurer votre sécurité, une trop faible fréquentation du festival, qui est gratuit, n'est pas soutenable financièrement", s'est-elle désolée. Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, 2022 devait signer le retour du plus ancien festival musical de Wallonie et enchanter quelques milliers de personnes à la Citadelle de Namur. Lors de sa dernière édition en 2019, il avait attiré environ 6.000 aficionados. (Belga)