Le feu vert au vaccin Moderna pour les adolescents retardé aux USA

Le laboratoire Moderna a indiqué dimanche que les autorités sanitaires américaines retardaient l'approbation de son vaccin contre le Covid-19 pour les adolescents, afin de se donner le temps de mieux évaluer les risques de myocardite.Vendredi soir, l'agence américaine du médicament FDA "a informé Moderna qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour évaluer les récentes analystes internationales du risque de myocardite après vaccination", a indiqué Moderna dans un communiqué. Cet examen sur la recommandation du vaccin Moderna pour les 12 à 17 ans pourrait durer jusqu'en janvier 2022, précise le laboratoire. Un risque accru d'inflammation du myocarde a été décrit pour les vaccins contre le Covid-19, dont le Moderna, en particulier chez les hommes jeunes et après la deuxième dose. Selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) aux Etats-Unis, ces myocardites consécutives à la vaccination avec des vaccins à ARNm sont "rares et généralement bénignes", affirme Moderna. Le vaccin rival Pfizer-BioNtech vient d'être autorisé aux Etats-Unis à être injecté, en dose moindre, aux enfants de 5 à 11 ans. Moderna avait déjà annoncé qu'il attendait, avant de demander aussi le feu vert de la FDA pour cette tranche d'âge, que l'agence du médicament se détermine sur son vaccin pour les adolescents de moins de 18 ans. (Belga)

