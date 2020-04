Le FMI demande de ne pas "ajouter de l'incertitude" en plus de la pandémie

La patronne du Fonds Monétaire International a plaidé pour une extension du délai permettant de négocier la relation post-Brexit de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, appelant à ne pas "ajouter" à "l'incertitude sans précédent" de la pandémie de coronavirus."J'espère vraiment que les décideurs partout pensent à réduire l'incertitude. C'est assez difficile comme ça, essayons de ne pas rendre les choses plus difficiles", a argumenté la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva dans un entretien à la BBC. A une question de savoir si elle recommanderait une prolongation de la date limite des négociations commerciales euro-britanniques, Mme Georgieva a répondu que son "conseil serait de chercher des façons de faire pour réduire cet élément d'incertitude dans l'intérêt de tous", et ne pas accentuer "une récession mondiale d'ampleur jamais vue dans nos existences". Mercredi, les négociateurs de Londres et Bruxelles avaient indiqué que les pourparlers sur la nouvelle relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit reprendraient le 20 avril "afin de réaliser des progrès réels et tangibles" d'ici juin. Le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union le 31 janvier, espère conclure avec l'UE un accord sur la future relation d'ici le 31 décembre, lorsque la transition post-Brexit prendra fin et que les règles commerciales européennes ne seront plus appliquées par Londres. Les discussions ont été suspendues à cause du coronavirus après la première séance de travail début mars. (Belga)