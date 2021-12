Le Fonds de garantie aux entreprises culturelles et événementielles opérationnel le 3/01

Le Fonds de garantie bruxellois aux entreprises des secteurs culturels et événementiels sera opérationnel le 3 janvier prochain, a annoncé lundi la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte.Selon celle-ci, le gouvernement bruxellois a adopté, en dernière lecture, un projet d'arrêté visant la mise en place de Fonds pour permettre aux organisateurs d'événements d'être couverts pour des pertes financières liées à des annulations, des reports ou des restrictions de jauge pour des raisons sanitaires. Quelque 12,5 millions d'euros sont prévus pour l'alimenter. "Organiser des événements, des congrès, des concerts, etc. dans le contexte sanitaire actuel, est une gageure. L'incertitude quant à de nouvelles mesures empêchent les organisateurs de se projeter dans l'avenir, surtout qu'aucun assureur ne couvre les risques liés au Covid-19. Ce sont des secteurs majeurs dans la vie de la Région bruxelloise et dans son attractivité économique. Ces secteurs restent particulièrement touchés économiquement par la crise", a justifié la secrétaire d'État à la Transition économique. Concrètement, ce Fonds de garantie est accessible à toute entreprise bruxelloise organisant un événement se déroulant sur le territoire de la Région-capitale. L'événement devra être de nature temporaire, accessible au public moyennant paiement et être liée à l'art, au divertissement ou aux loisirs. Les congrès sont également éligibles au Fonds. Pour les événements annulés, le Fonds couvrira les dépenses non récupérables et non annulables de l'événement jusqu'à maximum 30% du budget global de l'événement. Pour les événements reportés: le Fonds couvrira 90% des dépenses qui ne peuvent être reportées. Pour les événements subissant une restriction de jauge forcée, le Fonds couvrira 100% des remboursements des tickets liés à la réduction de la jauge. Pour chacune de ces situations, le montant plafond de la garantie atteindra 150.000 euros, avec un maximum de 750.000 euros par entreprise si plusieurs événements d'une même entreprise devaient être couverts par le Fonds de garantie. Les dossiers de candidatures pourront être déposés à partir du lundi 3 janvier auprès de la s.a. ST'ART. Toutes les informations sont disponibles dès ce lundi sur https://www.start-invest.be/Garantie-Evenement (Belga)