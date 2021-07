Le fonds de soutien LIVE2020 a récolté plus de 850.000 euros

LIVE2020, le fonds de solidarité pour et par le secteur belge de la musique live (en direct) et géré par la Fondation Roi Baudouin, a collecté un total de 850.000 euros, dont plus de 500.000 euros ont été reversés à 535 personnes et 94 initiatives de relance. Même si le secteur commence lentement à se redresser, le rôle de LIVE2020 n'est pas encore terminé, a fait savoir jeudi le fonds dans un communiqué de presse.LIVE2020 a été lancé lors du premier confinement. La crise sanitaire a durement touché le secteur de la musique live, qui a perdu beaucoup de revenus et d'emplois. Grâce, entre autres, à plus de 100 actions de solidarité et aux nombreux dons de particuliers et d'entreprises, le fonds de solidarité a pu donner un coup de pouce aux professionnels de la musique et aux initiatives de relance. Au total, 535 personnes et 94 initiatives ont reçu 508.847 euros. Cet automne, un quatrième cycle de soutien suivra, dans lequel l'accent sera principalement mis sur la relance des activités. Malgré ce redémarrage en douceur, le rôle de LIVE2020 n'est pas terminé, souligne le fonds. "Les mesures sont toujours en place, la capacité d'accueil des événements reste limitée pour le moment. Cela a un impact sur les revenus des organisateurs, des artistes et de leur équipe et de tant d'autres personnes. En outre, il existe des gouffres financiers profonds qui doivent être comblés dans les mois et les années à venir pour que le secteur redevienne le secteur sain qu'il était avant la crise", peut-on également lire. Ceux qui veulent soutenir LIVE2020 peuvent faire un don, soutenir une action de solidarité ou mettre en place une action eux-mêmes. Pour chaque don d'au moins un euro versé à LIVE2020 via Payconiq, la société ajoute un euro supplémentaire. De plus amples informations sur les actions de soutien sont disponibles sur live2020.be. (Belga)