Le football amateur reprendra le 13 février, les jeunes le 6 février

Le football amateur belge reprendra ses droits le 13 février prochain et les jeunes reprendront une semaine plus tôt, le 6 février. L'Union royale belge de football (URBSFA) l'a annoncé lundi. Les championnats seront arrêtés à la mi-saison.La cellule de crise de l'URBSFA, qui regroupe toutes les entités du football belge, s'est réunie ce lundi pour décider de l'avenir proche du football amateur. Au terme de la réunion, elle s'est rendue compte "qu'il était devenu impossible de terminer la compétition telle qu'organisée dans le cadre du calendrier d'origine". Les championnats en cours dans l'ensemble des divisions du football amateur messieurs et dames, à l'arrêt depuis la mi-octobre, "se joueront sur la base de la moitié des matchs, où toutes les équipes rencontreront une fois les autres équipes de la série", a précisé l'URBSFA. "Au terme de cette compétition, le classement final sera établi avec les conséquences habituelles: un champion, des montants et des descendants." Les championnats reprendront leurs droits le 13 février prochain, une semaine après les compétitions de jeunes qui pourront reprendre le 6 février. Les rencontres qui avaient été reportées seront reprogrammées dans le nouveau calendrier. En ce qui concerne la reprise des entraînements, les clubs pourront de nouveau dispenser des entraînements collectifs à partir du 16 janvier, sauf en cas d'aggravation de la crise sanitaire actuelle. (Belga)