Le Français Jordan Sarrou prive Schurter d'un neuvième titre

Le Français Jordan Sarrou est devenu champion du monde de mountainbike crosscountry samedi, à Leogang, en Autriche. Après huit titres mondiaux, dont cinq de suite, le Suisse Nino Schurter a dû se contenter de la neuvième place.Sarrou, qui n'avait encore jamais remporté d'épreuve de Coupe du monde ou un championnat international chez les élites, a devancé le Suisse Mathias Flückiger et son compatriote Titouan Carod. Deux Français sur le podium donc, et ce alors que la France avait déjà remporté deux titres samedi, grâce à Pauline Ferrand-Prévot chez les élites féminines et Loana Lecomte (U23). La France avait déjà gagné le relais par équipes mixtes. Seul Belge engagé chez les élites messieurs, Pierre de Froidmont a pris la 31e place. Dimanche, les Mondiaux de mountainbile s'achèveront par les finales de descente. (Belga)