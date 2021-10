Le Français Valéry Demory, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket

Le Français Valéry Demory, 58 ans, a été nommé nouveau sélectionneur des Belgian Cats, a annoncé la fédération belge de basket samedi. Le coach nordiste entamera ses nouvelles fonctions avec l'équipe nationale féminine de basket lors la première fenêtre de qualifications en vue de l'Euro 2023 en novembre en Bosnie-Herzégovine le 11 et face à l'Allemagne le 14 à Courtrai.Valéry Demory est le coach de Montpellier où il est revenu cette saison après un premier passage de dix ans (2007-2017) couronné de quatre succès en Coupe de France (2011, 2013, 2015 et 2016) et deux titres de champion de France (2014 et 2016). En 2017, il rejoint le projet de Tony Parker à Lyon avec Julie Allemand. Il empoche là aussi un titre de champion en 2019, année de son deuxième trophée d'entraineur de l'année (après 2011) en Ligue féminine française. Ancien joueur au poste de meneur (Cholet, Limoges ou Pau-Orthez), et ex-international français (85 sélections), Valéry Demory succède à Philip Mestdagh dont le contrat n'a pas été prolongé à l'issue des JO de Tokyo où la Belgique avait été sortie en quarts de finale par le Japon. Sous la période du Yprois, les Belgian Cats ont décroché deux médailles de bronze à l'Euro (2017 à Prague et 2021 à Valence), pris la 4e place la Coupe du monde 2018 à Tenerife pour leur première participation, la 5e place de l'Euro 2019 à Belgrade et obtenu une qualification historique pour les Jeux Olympiques. La Belgique est amenée aussi à disputer en février prochain un tournoi qualificatif en vue de la Coupe du monde en Australie du 22 septembre au 1er octobre. (Belga)