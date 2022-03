Le front commun syndical attire l'attention sur les aides-ménagères

Le front commun syndical a poursuivi sa campagne pour une revalorisation du secteur des aides-ménagères mardi, profitant de la Journée internationale des droits des femmes. Une centaine de militants et militantes se sont rendus à Maisières, près de Mons, pour "nettoyer" la façade de Tempo Team, entreprise active dans le domaine de l'intérim.Ce n'est pas la première fois que les syndicats arrosent symboliquement de mousse les façades d'entreprises actives dans le domaine des titres-services. Le front commun s'était rendu chez Manpower à Bruxelles ou chez Tempo Team déjà mais à Bruxelles. Cette fois, les syndicats ont profité de la Journée internationale des droits des femmes, pour mettre en lumière un secteur souffrant d'un manque de reconnaissance, d'un dénigrement des travailleuses et de salaires trop bas. "Nous voulons mettre en avant la violence qui règne dans un secteur très féminin et très fragilisé, les titres-services", a déclaré Sandra Goret, de la FGTB. "Les rémunérations sont très faibles, le salaire reste indécent. Il faut savoir que les négociations au niveau sectoriel sont toujours gelées, ce qui est un manque de considération. Les syndicats demandent donc une réforme fondamentale du secteur." (Belga)