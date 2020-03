Le gardien turc Rüstü Reçber, recordman de sélections, hospitalisé pour le coronavirus

L'ancien gardien star de la sélection turque Rüstü Reçber a été hospitalisé après avoir testé positif au coronavirus, a annoncé sa femme samedi soir."Rüstü est à l'hôpital et a été diagnostiqué positif au Covid-19", a écrit Isil Reçber sur Instagram. "Nous sommes sous le choc après que les symptômes se sont développés rapidement alors que tout était normal. Ce sont des temps critiques et c'est dur", a-t-elle ajouté. Elle a ajouté qu'elle avait, tout comme leurs deux enfants, été testée négative. Rüstü Reçber, recordman de sélections en équipe de Turquie avec 120 capes, était devenu un héros national lors de la Coupe du Monde 2002 qui avait vu la sélection aller jusqu'en demi-finale et arracher la médaille de bronze, le plus grand exploit du football turc. Le gardien était facilement reconnaissable lors de cette Coupe du monde jouée au Japon et en Corée du sud grâce à sa longue queue de cheval noire et au produit noir qu'il s'enduisait sous les yeux, à l'image de joueurs de football américain. Aujourd'hui âgé de 46 ans, Rüstü Reçber a pris sa retraite en 2012 après être passé par deux clubs stambouliotes, Fernahçe et le Besiktas, et avoir porté pendant un an le maillot du FC Barcelone, de 2003 à 2004. Il s'agit de la deuxième star du football turc positive au Covid-19 après le coach de Galatasaray et ex-sélectionneur de l'équipe nationale Fatih Terim, qui a annoncé sa contamination lundi. La Turquie a recensé 7.402 cas de nouveau coronavirus dont 108 décès selon les derniers chiffres annoncés par le ministre de la Santé samedi. (Belga)