Le Giro de Dylan Groenewegen, de retour dans le peloton après sa suspension, est terminé

Dylan Groenewegen ne prendra pas le départ de la 14e étape du Tour d'Italie samedi. Le coureur néerlandais, de retour dans le peloton après sa suspension, et son équipe Jumbo-Visma l'ont annoncé vendredi, après la 13e étape."Mon Giro se termine aujourd'hui", a écrit Groenwegen sur Twitter. "J'ai apprécié cette sensation de course et les discussions. La sensation dont j'ai besoin pour gagner est de retour et je vais me préparer pour les prochains objectifs. Je tiens également à remercier mon équipe qui y est allée à chaque sprint." Outre Groenewegen, David Dekker abandonne également la course rose. "Les deux gars sont un peu vidés", a expliqué le directeur sportif Arthur van Dongen. "David est un néo-professionnel qui n'a jamais couru pendant plus de treize jours d'affilée et Dylan n'avait plus couru depuis un certain temps avant le Giro. Nous sommes très satisfaits de la façon dont ils se sont manifestés ces derniers jours, mais continuer maintenant serait trop pour eux. Ces gars ont besoin de se reposer maintenant et de se tourner vers les prochaines courses." Groenewegen effectuait au Giro son retour à la compétition après une suspension de neuf mois écopée pour avoir provoqué l'accident de Fabio Jakobsen au Tour de Pologne en août dernier. Durant ce Giro, le Néerlandais a obtenu une 4e place à Novara, lors de la 2e étape remportée par Tim Merlier, comme meilleur résultat. Il a aussi terminé 7e de la 7e étape et 8e de la 5e étape. Vendredi, il a franchi la ligne en 10e position. (Belga)