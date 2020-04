Le gouvernement anglais discute d'une potentielle reprise de la Premier League

Le gouvernement britannique est actuellement en pourparlers avec la Premier League au sujet d'une reprise de la saison de football, mais à huis clos. Plusieurs médias britanniques l'ont évoqué samedi.Comme dans la plupart des pays, le football est à l'arrêt en Angleterre à cause de la pandémie de Covid-19. Si l'arrêt provisoire de la Premier League est acté jusque fin avril, le secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport Oliver Dowden examine plusieurs options pour reprendre le chemin des terrains. Une reprise n'aura lieu uniquement si les clubs venaient à respecter scrupuleusement les mesures hygiéniques. Joueurs et officiels devraient également être régulièrement testés au Covid-19. En permettant au football de reprendre ses droits, le gouvernement espère donner une lueur d'espoir au peuple britannique en ces temps difficiles. "Nous travaillons dur pour que le sport revienne à la télévision", a déclaré une source gouvernementale à Sky News. "Ce n'est évidemment pas la même chose que d'aller au stade, mais ce serait un coup de pouce pour le pays." (Belga)