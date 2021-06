Le gouvernement bruxellois publie une version simplifiée de son budget

Le gouvernement bruxellois lance mercredi le site internet budget.brussels. Les citoyens peuvent désormais y consulter le budget de la Région capitale en version simplifiée, annonce le ministre régional du Budget Sven Gatz (Open Vld) dans un communiqué.Les budgets de la Région, de la COCOF et de la VGC ont été fusionnés en un seul budget-cadre. Les budgets pour 2020 et 2021 sont actuellement disponibles et le site web sera mis à jour chaque année avec le nouveau budget, ajoute le ministre. On y apprend ainsi que, pour le budget 2021, les recettes venant de l'Etat fédéral représentent 37,1% des recettes totales et les impôts 33,5%. En matière de dépenses, le premier poste concerne la protection sociale (23,8%), suivie de l'administration publique (21,8%) et de la mobilité et espaces publics (21,1%). Les tableaux budgétaires complets restent accessibles sur le site finances-budget.brussels. (Belga)

