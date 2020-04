Le gouvernement bruxellois valide l'arrêté instaurant le 30 km/h dès le 1er janvier 2021

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi l'arrêté qui fixera, dès le 1er janvier prochain, le régime de vitesse de circulation dans l'agglomération bruxelloise à 30km/h.Concrètement, la limite de 30km/h deviendra la règle de base dans les 19 communes. Des panneaux 50km/h, et plus rarement 70 km/h, indiqueront clairement les voiries qui y feront exception. Une carte définitive de la Région avec les limitations de vitesse en vigueur pour chaque voirie sera diffusée fin mai. A partir de septembre 2020, des panneaux 50km/h seront placés le long des voiries qui resteront à 50km/h. Des panneaux annonçant aux entrées de la Région le nouveau régime de vitesse global seront installés avant le 31 décembre 2020 avec l'indication "En vigueur à partir du 1er janvier 2021". Les centaines de panneaux zone 30 et fin de zone 30 qui existent aujourd'hui au sein de la Région seront enlevés par quartier progressivement jusqu'au 31 mars 2021. Le nouveau régime de vitesse, négocié lors de la formation de la nouvelle majorité bruxelloise l'été dernier, s'appliquera à l'ensemble des usagers, en ce compris les taxis, bus, cyclistes (speed-pédélecs), trottinettes électriques, même sur les bandes bus et les pistes cyclables. (Belga)