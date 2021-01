Le gouvernement néerlandais veut imposer un couvre-feu dès vendredi

Le gouvernement néerlandais souhaite imposer un couvre-feu à la population de 20h30 à 04h30 dès ce vendredi 22 janvier et jusqu'au 10 février. Cela signifie que les gens ne pourront être à l'extérieur sans raison valable entre ces heures, a indiqué dans une lettre le ministre compétent, Hugo De Jonge, à la Chambre basse.La Chambre haute du parlement doit encore se prononcer sur cette mesure. Le gouvernement néerlandais interdira aussi provisoirement les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud. L'interdiction entre en vigueur le samedi 23 janvier et restera valable jusqu'à ce que le gouvernement puisse introduire une quarantaine obligatoire pour les voyageurs. (Belga)