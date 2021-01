Le gouverneur de la Province de Namur victime d'un infarctus

Le gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, a été victime d'un infarctus le 31 décembre, a-t-il indiqué samedi. Son état est désormais stabilisé et il devrait pouvoir sortir de l'hôpital Saint-Luc de Bouge rapidement."Je vais déjà de mieux en mieux et je promets que j'ai bien compris le signal", a-t-il souligné. "Pour assurer la continuité de mes missions, je suis resté depuis jeudi en contact étroit avec mon équipe et mes collaborateurs rapprochés. Dès lundi, j'organiserai plus précisément le travail pour ces prochaines semaines afin de me permettre de prendre un peu de repos pour récupérer au plus vite, tout en restant au courant des choses importantes", a-t-il ajouté. Comme les autres gouverneurs de province, Denis Mathen a dû gérer la crise sanitaire sur son territoire depuis le mois de mars. L'année 2020 a donc été particulièrement intense. (Belga)