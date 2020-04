Le Grand Prix de France de Formule 1 2020 annulé

Il aurait dû se courir sur le circuit du Castellet le 28 juin. Le Grand Prix de France de Formule 1, 10e manche du championnat du monde 2020, n'aura pas lieu cette année ont annoncé lundi les organisateurs. Les mesures prises par les autorités françaises face à la pandémie de coronavirus ont contraint ceux-ci à prendre cette décision."En raison des déclarations du président de la République (française, Emmanuel Macron, NDLR) visant à interdire les grands événements jusqu'au milieu du mois de juillet au minimum et à maintenir la fermeture de l'espace Schengen jusqu'à nouvel ordre, et des récentes décisions annoncées par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19, le GIP Grand Prix de France - Le Castellet prend acte de l'impossibilité de maintenir le Grand Prix de France. (...) Les regards du GIP Grand Prix de France - Le Castellet se tournent déjà vers l'été 2021 afin d'offrir à nos spectateurs un événement encore plus inédit au coeur de la Région Sud." Le prochain Grand Prix de F1 figurant au calendrier qui n'est pas encore annulé ou reporté est celui d'Autriche, 11e des 22 épreuves du programme initial, sur le Red Bull Ring de Spielberg le 5 juillet. Aucune des neuf premières épreuves n'a pu se dérouler cette saison en raison de la pandémie de coronavirus. Seuls les GP d'Australie et de Monaco ont été annulés jusqu'ici." (Belga)