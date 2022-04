Le groupe de cacao Barry Callebaut justifie le maintien de ses activités en Russie

Le patron de l'entreprise suisse aux racines belges Barry Callebaut, fournisseur de cacao et de chocolat, a justifié mercredi le maintien de ses activités en Russie, expliquant faire la distinction entre le "gouvernement russe" qui a lancé l'attaque contre l'Ukraine et "le peuple russe".Le groupe qui dispose de trois usines en Russie maintient pour l'instant la production dans le respect des sanctions internationales, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse à l'occasion de la publication des résultats semestriels. "Nous sommes là d'abord et avant tout pour nos employés", a expliqué Peter Boone. Le groupe suisse y emploie 500 personnes. Il a également expliqué ne pas avoir voulu couper l'approvisionnement d'entreprises alimentaires qui dépendent de ses ingrédients pour de nombreux produits, insistant sur le fait que ses usines avaient continué de tourner tout au long de la pandémie dans la mesure où ses activités étant considérées comme essentielles. "Nos clients fournissent de la nourriture de tous les jours", a-t-il argumenté. Leur couper l'approvisionnement, "sans leur laisser de possibilités de fournir des produits à des consommateurs qui n'ont pas demandé la guerre, ne semblait pas la juste chose." La décision a été difficile à prendre, soulevant de nombreuses questions en interne et à l'externe, a-t-il convenu. "La guerre en Ukraine a été lancée par le gouvernement russe, pas par le peuple russe", a-t-il justifié. "C'est une distinction que nous avons gardée en tête lorsque nous avons pris ces décisions difficiles." Barry Callebaut a son siège social à Zurich mais dispose de plusieurs sites de production en Belgique et notamment à Lebbeke-Wieze (Flandre orientale) où se trouve la plus grande chocolaterie au monde. (Belga)