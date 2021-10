Le HJK Helsinki champion de Finlande

Le HJK Helsinki a remporté dimanche un 31e titre de champion de Finlande grâce à son partage (1-1) sur le terrain de Kuopio, qui termine vice-champion à un petit point. Helsinki a remporté les dix des treize derniers championnats finlandais de football.Le HJK est très largement le club le plus titré de son pays. Le FC Haka et le HPS Helsinki sont loin derrière avec 9 sacres à leur palmarès. Le club de la capitale finlandaise est actif en Conference League et occupe la 3e place du groupe A avec trois points, derrière le Maccabi Tel Aviv et le LASK Linz, 7 unités chacun. (Belga)