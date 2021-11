Le Hub-C Charleroi dévoile ses espaces créatifs et collaboratifs

L'équipe du Hub créatif de Charleroi (Hub-C) a dévoilé mercredi soir ses espaces créatifs et collaboratifs situés dans le quartier de la Ville Basse. Y seront localisés des services notamment dédiés à la sensibilisation, à l'accompagnement et la fertilisation de projets créatifs.Le Hub-C est orchestré par une équipe multidisciplinaire groupant l'intercommunale de développement économique Igretec, Charleroi Entreprendre, l'ULB et le Cetic. Il vise la croissance durable, intelligente et inclusive de la métropole carolo à travers l'accompagnement de projets créatifs et innovants à haut potentiel socio-économique. Le Hub-C anime notamment depuis plusieurs mois un incubateur dédié aux projets créatifs et culturels. Il est prévu que chaque année deux vagues d'incubation interviennent. Au-delà, le Hub-C propose également un Fab-Lab doté d'un parc de machines. (Belga)

