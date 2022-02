Le Japon restera totalement dénucléarisé

Le Japon maintient sa politique de non possession d'armes nucléaires. Selon les médias, le Premier ministre Fumio Kishida a clairement indiqué lundi que le Japon s'en tenait à ses trois principes : ne pas construire, ne pas posséder et ne pas autoriser le stationnement d'armes nucléaires sur son sol.Shinzo Abe, le prédécesseur et collègue de parti de Fumio Kishida, s'était précédemment prononcé en faveur d'un débat sur les armes nucléaires en raison de l'invasion russe en Ukraine. Il avait notamment évoqué la possibilité d'autoriser l'entrée d'armes nucléaires américaines sur le territoire japonais. Mais cela ne serait pas compatible avec les trois principes du Japon, a déclaré M. Kishida. (Belga)