Le Japonais Yuki Tsunoda, 20 ans, sur la grille en 2021 pour AlphaTauri

Yuki Tsunoda, 20 ans, sera sur la grille de départ en Formule 1 pour le compte d'AlphaTauri, a annoncé sa nouvelle écurie mercredi. Il sera le premier Japonais pilote en F1 depuis 2014 et Kamui Kobayashi à Abou Dhabi.Yuki Tsunoda a été désigné Rookie de l'année en F2 cette année, l'anti-chambre de la F1 où il a terminé 3e sur une Carlin. Issu des programmes Red Bull Junior et Honda Jeunes, le Japonais sera aux côtés du Français Pierre Gasly pour la prochaine saison. Au palmarès de Tsunoda figure le championnat F4 au Japon en 2018. Il est passé ensuite en Europe, en F3 (trois podiums et une victoire), puis en F2 cette année avec deux victoires et sept podiums à son actif. Yuki Tsunoda a déjà roulé 300 km en F1 en 2018 et fut de la partie mardi pour les essais des nouveaux venus à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis (où il a signé le 5e chrono de la journée). "Comme pour tous les pilotes, cela a toujours été mon objectif de rouler en Formule 1", a confié Yuki Tsunoda dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Je suis vraiment très heureux. Je suis conscient que je porte les espoirs de beaucoup de supporters japonais de la F1 et je vais tâcher de faire au mieux pour eux." (Belga)