Le jeune Carlos Rodriguez sacré champion d'Espagne de cyclisme

Carlos Rodriguez, 21 ans à peine, a écrit dimanche la deuxième ligne d'un palmarès qui s'annonce copieux en remportant en solitaire la course en ligne des Championnats d'Espagne de cyclisme. Le pensionnaire de la formation INEOS-Grenadiers a devancé Jesus Herrada (Cofidis) et Alex Aranburu (Movistar).Rodriguez, 4e du chrono vendredi, a fait la différence dans la dernière difficulté du jour pour filer vers la victoire à Palma de Majorque après 186,1 km de course. Rodriguez, vainqueur d'une étape du Tour du Pays basque en avril, succède à son équipier chez INEOS-Grenadiers Omar Fraile. (Belga)