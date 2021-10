Le jeune italien Andrea Bagioli, 22 ans, prolonge chez Deceuninck-Quick Step

L'Italien Andrea Bagioli, 22 ans, poursuivra sa route chez Deceuninck-Quick Step pour deux années de plus, au moins jusqu'en 2023, a annoncé mercredi la formation de Patrick Lefevre."Quand Patrick m'a dit qu'il voulait me garder, j'ai accepté de suite", a confié Andrea Bagioli arrivé dans les rangs de l'équipe du WorldTour l'an dernier pour ses débuts professionnels. Le jeune italien, blessé au genou une bonne partie de la saison, a conquis sous le maillot de Deceuninck-Quick Step ses trois premières victoires professionnelles, lors de la première étape du Tour de l'Ain et à l'issue d'une étape de la Semaine internationale Coppi & Bartali l'année passée, ainsi qu'à l'arrivée de la Drôme Classic en février dernier. (Belga)