Le joueur de Tottenham Emerson Royal victime d'un vol à main armée au Brésil

Le Brésilien Emerson Royal, qui évolue dans le club de Premier League de Tottenham, a été la cible d'un vol à main armée dans son pays. Cette information a été confirmée par la police de la ville d'Americana, dans l'État de São Paulo, vendredi.Selon le rapport de police, un appel a été reçu tôt le matin au sujet d'une tentative de vol, au cours de laquelle un policier est intervenu et où il y aurait également eu des coups de feu. Le voleur présumé a été blessé et se trouve à l'hôpital. Une arme à feu a été saisie. Emerson Royal profitait de vacances avec des membres de sa famille et des amis dans sa région natale. (Belga)