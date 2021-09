Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont arrêté en Italie

L'ex-président indépendantiste catalan Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 2017 après la tentative de sécession de la Catalogne, a été arrêté jeudi en Italie, a annoncé son avocat. Son interpellation a eu lieu sur la base d'un mandat d'arrêt européen.M. Puigdemont a été appréhendé "à son arrivée en Sardaigne, où il se rendait en tant qu'eurodéputé", a précisé son avocat sur Twitter. Il est poursuivi pour "sédition" et est accusé de "détournements de fonds publics". Il n'a pas bénéficié de la grâce accordée fin juin aux neuf indépendantistes incarcérés en Espagne. Le gouvernement espagnol souhaite toujours qu'il soit jugé en Espagne. La tentative de sécession de la Catalogne, en octobre 2017, a été l'une des pires crises vécues par l'Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Malgré l'interdiction de la justice, le gouvernement régional dirigé par Carles Puigdemont avait organisé un référendum d'autodétermination émaillé de violences policières et suivi, quelques semaines plus tard, d'une déclaration d'indépendance mort-née. (Belga)

