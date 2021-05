Le Léopold bat l'Orée 4-3 dans le premier match pour la 3e place et le ticket EHL

Le Léopold a remporté le match aller de la finale pour la 3e place de la Belgian Hockey League, le championnat de Belgique de hockey messieurs, samedi midi dans les installations de la Wilrijkse Plein, à Anvers.Le club ucclois a réussi une belle remontée pour s'imposer 4-3 face à l'Orée, après avoir été mené 0-3 à la mi-temps. Le match retour aura lieu dimanche (11h00), toujours à Anvers. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra le 3e ticket pour la prochaine campagne d'Euro Hockey League (EHL). L'Orée mit son efficacité offensive à profit pour mener 3-0 avant de rejoindre les vestiaires. Chaque occasion forgée par les hommes de Xavier De Grève fut transformée en but, alors que les Ucclois se heurtèrent à chaque fois sur le gardien international français Arthur Thieffry. Les Oréens ouvrirent le score en début de rencontre par Philippe Simar (7e). Max Branicki accentua l'avance dans les dernières secondes du premier quart-temps (18e), avant que Mica Domene ne transforme son 1er envoi sur penalty corner (20e, pc). Les champions de 2019 réagirent après la pause. Tom Boon, d'un revers dans le coin droit, relança la machine uccloise (44e), puis réussit le doublé sur pc en début de dernier quart (54e,pc). Au plus fort de la pression uccloise, Arthur Verdussen égalisa d'abord sur suite de pc (67e). Dans la dernière minute de jeu, Tanguy Zimmer offrit les 3 points à son équipe (70e). Un nul dimanche suffirait aux hommes de Robin Geens pour empocher la 3e place, tandis qu'une victoire oréenne conduirait les deux équipes aux shoot-outs pour se départager. Le match aller de la finale pour le titre opposera samedi après-midi (17h30) le Dragons, tombeur de l'Orée en demies, au Waterloo Ducks, vainqueur pour sa part du Léopold dimanche dernier. Dragons et Watducks sont déjà assurés de leur participation en EHL. Le match retour est programmé dimanche, également à 17h30. (Belga)