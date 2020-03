Le maire de Londres effaré par les métros bondés malgré le lockdown

Le maire de Londres, Sadiq Khan, dénonce mardi le fait que de nombreuses personnes continuent de prendre le métro, bien que des mesures de lockdown strictes aient été prises pour endiguer la propagation du coronavirus. "Je ne peux pas le dire avec plus d'emphase: nous devons cesser toute utilisation non essentielle des transports publics dès maintenant", écrit Sadiq Khan sur Twitter.Des photos de métros bondés ont circulé mardi matin sur la toile. Pourtant, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi soir un lockdown national, priant les Britanniques de rester chez eux autant que possible. Sortir de chez soi est uniquement autorisé pour acheter de l'alimentaire, répondre à des besoins médicaux, s'aérer une fois par jour ou se rendre au travail si le télétravail est vraiment impossible. "Ignorer ces règles signifie que plus de vies seront perdues", met en garde le maire de Londres. (Belga)