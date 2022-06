Le maire ukrainien élu de Kherson arrêté par les forces d'occupation prorusses

Le maire ukrainien élu de Kherson, ville du sud occupée par les forces russes et leurs alliés séparatistes, a été arrêté, a annoncé mardi le chef adjoint de l'administration d'occupation, Kirill Stremooussov."L'ex-maire (Igor) Kolykhaev a été arrêté", a dit à l'agence de presse russe Ria Novosti ce responsable de l'Administration militaire et civile de la région de Kherson. M. Kolykhaev avait été écarté du pouvoir local par les forces russes en avril, quelques semaines après la conquête par Moscou de cette ville et de sa région éponyme. "Il est considéré comme un maire héros dans le milieu nazi (...) Cette personne qui faisait beaucoup de mal au processus de dénazification a enfin été neutralisée", a jouté M. Stremooussov. La Russie et ses alliés considèrent que les autorités ukrainiennes sont pilotées par des dirigeants "nazis". Le Kremlin justifie son offensive contre l'Ukraine par la nécessité de "dénazifier" le pays. Plus tôt dans la journée de mardi, une conseillère de M. Kolykhaev avait dénoncé sur Facebook "l'enlèvement" du maire élu. Après sa mise à l'écart en avril, l'édile avait annoncé rester dans sa cité et continuer son action pour ses administrés. Cela faisait plusieurs jours que les autorités d'occupation le critiquaient avec virulence. Parallèlement, les attentats visant les représentants des autorités pro-russes se sont multipliés ces dernières semaines. (Belga)