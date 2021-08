Le Maroc et Israël vont ouvrir réciproquement des ambassades

Israël et Maroc ont convenu d'ouvrir réciproquement des ambassades dans "quelques mois", a annoncé jeudi le chef de la diplomatie israélienne au terme de sa première visite dans le royaume depuis la normalisation des relations entre les deux pays."Ce matin avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, nous avons décidé l'ouverture d'ambassades à Jérusalem et au Maroc dans quelques mois", a déclaré Yaïr Lapid lors d'une conférence presse à Casablanca (centre-ouest). Le Maroc a été le quatrième pays arabe (après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan) à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des Etats-Unis, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa "souveraineté" sur le territoire disputé du Sahara occidental. M. Lapid a salué, à nouveau, les accords de normalisation avec des pays arabes, en indiquant que d'autres pays suivraient cette voie, sans les citer, et a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Israël au Bahreïn. (Belga)