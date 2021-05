Le match entre Anderlecht et Bruges reporté à cause de cas de coronavirus

La rencontre de Super League, le championnat de Belgique de football féminin, entre Anderlecht et Bruges prévu dimanche à cause du protocole lié au coronavirus, a communiqué le RSCA samedi."Cette décision a été prise afin de rencontrer les exigences du protocole sanitaire lié au Covid-19. L'éventuelle nouvelle date à laquelle cette rencontre pourra être jouée n'est pas encore connue", peut-on lire dans le communiqué. Championnes de Belgique depuis le week-end dernier, les Bruxelloises devront attendre avant de recevoir leur trophée. "Nous ne savons pas non plus encore avec certitude quand le trophée des vainqueurs sera remis", a conclu le RSCA. (Belga)