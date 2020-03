Le match Roumanie-Belgique en Rugby Europe Championship se tiendra à huis clos

La rencontre de la cinquième et la dernière journée de Rugby Europe Championship entre la Roumanie et la Belgique prévue samedi se jouera à huis clos. La fédération roumaine de rugby l'a annoncé mercredi.Occupant la cinquième place au Rugby Europe Championship, la Belgique est dans l'obligation de s'imposer en Roumanie pour assurer son maintien au sein du tournoi des Six Nations B. La rencontre entre l'Espagne et le Portugal se déroulera également à huis clos. (Belga)