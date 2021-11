Le Mexicain "Canelo" Alvarez premier boxeur à unifier les titres chez les super-moyens

Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez est devenu le premier boxeur de l'histoire à unifier les titres chez les super-moyens, en battant par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise l'Américain Caleb Plant, samedi à Las Vegas.Grâce à cette 57e victoire (dont 39 avant la limite) en 60 combats (2 nuls, 1 défaite), il ajoute à son palmarès la ceinture IBF, jusqu'alors propriété de son adversaire, aux WBA, WBC et WBO qu'il possédait déjà. Depuis 1988 et l'ère des quatre ceintures, il est le sixième boxeur à intégrer le club des "unifiés", après l'Ukrainien Oleksandr Usyk (mi-lourds) et les Américains Bernard Hopkins (moyens), Jermain Taylor (moyens), Terence Crawford (super-légers), Josh Taylor (super-légers). Dans une MGM Grand Garden Arena remplie de 16.586 spectateurs, dont une très grosse colonie mexicaine qui a scandé tout du long le surnom de son favori, "Canelo" s'est montré patient durant les trois premiers rounds. Il a notamment mis 1 min 12 avant de décrocher son premier coup de la soirée. (Belga)