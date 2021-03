Le Mexique enregistre 69% de morts en plus que ceux répertoriés

Le Mexique a enregistré 294.287 morts associés au Covid-19, à la date du 13 février, soit 69,3% de plus que ceux qui avaient été répertoriés à l'origine pour la même période, selon un rapport officiel.Le ministère de la Santé avait auparavant répertorié 173.771 morts pour cette même période. Mais une étude portant sur la mortalité, publiée cette semaine, indique que depuis le début de l'épidémie et jusqu'au 13 février, le Mexique a en réalité enregistré 294.287 morts. Le premier décès attribué au coronavirus y est intervenu le 18 mars 2020. Dimanche, le ministère a donné le chiffre de 201.623 morts dans son rapport quotidien, soit 194 nouveaux décès en 24 heures. Si on ajoute les 27.416 décès intervenus depuis le 13 février aux 294.287 dénombrés dans cette étude, le total des morts dépasse alors les 300.000. Les chiffres de cette étude rejoignent ceux donnés par l'Institut national des statistiques qui avait lui aussi indiqué fin janvier que la mortalité attribuée au virus était 68% supérieure à celle initialement rapportée dans ce pays de 126 millions d'habitants. Les nouveaux chiffres s'expliquent par la prise en compte des certificats de décès qui incorporent les morts à domicile. (Belga)