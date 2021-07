Le milliardaire Jeff Bezos a voyagé dans l'espace à bord de son vaisseau Blue Origin

L'homme le plus riche de la planète, l'Américain Jeff Bezos, a décollé mardi pour l'espace à bord d'un vaisseau Blue Origin, selon des images en direct fournies par sa société de tourisme spatial. La capsule a atterri quelques minutes plus tard sans encombres au TexasLe propulseur New Shepard, avec à son sommet une capsule transportant Jeff Bezos et trois autres passagers, s'est envolé de la base spatiale de la compagnie dans le désert du Texas à 8h11 locales (15h11 heure belge), avec quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, et a atteint l'espace après quelques minutes d'ascension. Aux côtés de Jeff Bezos sur ce vol entièrement autonome, figurait son frère Mark, ainsi que la pionnière de l'aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans Oliver Daemen, qui deviendront respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'Histoire. La mission intervient neuf jours après que le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a lui aussi franchi les confins de l'atmosphère terrestre, coiffant au poteau l'ex-PDG d'Amazon dans cette bataille de milliardaires. Le fondateur d'Amazon a créé Blue Origin en 2000 avec pour but, un jour, de bâtir des colonies spatiales flottantes, dotées de gravité artificielle et où des millions de personnes pourraient travailler et vivre. (Belga)

